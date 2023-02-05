港超聯　助球隊挫理文　POM基藍馬：帶傷都要踢

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（5日）頭場賽事，坐鎮斧山道運動場的標準流浪，以1球擊敗前列分子理文。幫助球隊力保不失兼贏波的守將基藍馬（Kiki），賽後被選為「今場最佳球員」（POM），他認為今場對理文的大戰非常關鍵，因此即使帶傷都要堅持披甲。

是役回師斧山道運動場再鬥前列勁旅理文，這位流浪後防主力正選出戰，隨球隊戰至最後一刻。流浪首循環曾以1比2僅負理文，當時因停賽缺陣的Kiki，就表示非常希望在次循環交手披甲：「雖然我已經唔後生，但依然想踢足所有比賽，所以就算呢場要帶傷上陣，我都唔介意，今場全隊都表現得好好，可以贏波係好開心。」

流浪防線在基藍馬帶領下表現頑強，最終成功抵禦理文的進攻，但Kiki承認今場挑戰非常大：「對手有好多速度好快嘅球員，好似艾華頓同基華尼頓等，為咗招呼佢哋我哋付出極大精力。」Kiki認為能夠在爭冠分子身上全取3分，證明流浪有能力在積分榜爭取更高排名：「今日球隊擊敗聯賽最佳球隊，係好重要嘅勝仗，我哋想爭第4或第5名，今日呢場波證明我哋面對任何對手，都唔會輕易放棄。」