背靠背出戰ABL 香港東方不敵西貢熱火

ABL東南亞邀請賽馬來西亞站今日(5日)上演榜首之戰，香港東方與西貢熱火作第二度交鋒，這是東方於24小時內的第2仗，對球員的體能是莫大考驗，結果命中率錄得39%的東方以71比84落敗，攻入全隊最高32分的巴錫坦言球隊不夠集中，期望來仗火拚菲律賓三寶顏勇士能重整旗鼓。

香港東方本仗前一晚才以兩分險勝新加坡騰飛之獅，但今午4時即再登MABA場館舞台，硬撼同樣賽前錄得9戰7勝的西貢熱火，東方派出陳兆榮、巴錫、基拔、麥洛連及托查摩利路斯先發，首節領先25比23，雖然如此，球隊失誤頻傳的情況反映了眾人的集中力受體能未及回復影響，相反對手的藉外圍搶分，半場東方以44比47失去領先優勢。

東方的防守力受球員個犯纏身而打了折扣，進攻也比較低沉，因此比分逐步被拉開，直至巴錫射入罰球打破僵局，及後於反擊快攻中妙傳一記彈地波予麥洛連，這位加拿大前鋒大力入樽一振士氣，加上陳兆榮射入三分波，完第3節東方以56比65落後。末節東方的手感依然未見起色，幾次大意失誤更埋下失利伏線，即使巴錫曾單節連入3個三分波，可惜最終東方仍以71比84見負，將榜首位置拱手讓予熱火。東方全場共19次失誤，對比熱火只有8個。麥洛連今仗取得雙雙，進帳11分及14個籃板。梁嘉顯及陳兆榮分別取得6分及3分。

巴錫認為球隊是集中力不足：「我討厭輸波，我自己有4至5球上籃錯失機會，我認為是缺乏了應有集中力的原故，但我相信只要我們加強心理的堅強及韌力，球隊會向好的方向前行。」後天(7日)的對手菲律賓三寶顏勇士近日招攬了前NBA熱火球星Mario Chalmers，令來仗更具瞄頭。香港東方教練積高柏利施域坦言球隊將收拾心情，迎接大戰：「對手找來兩屆NBA總冠軍球員，勢令來仗挑戰更大，但我們最重要是做好自己，全力以赴爭取勝利。」

球員總計

巴錫 32分/24投10中/3助攻

麥洛連 11分/6投4中/14籃板

基拔 10分/4籃板/5助攻

托查摩利路斯 9分/10籃板/2助攻

梁嘉顯 6分/三分球4投2中/2籃板

陳兆榮 3分/1偷球/1籃板