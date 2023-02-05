聖若瑟險勝英華　相隔23年重奪精英賽冠軍

全港學界精英籃球比賽周日（5日）假荃灣體育館上演冠軍戰，20年來首闖決賽的聖若瑟書院以66：63險勝英華書院，繼1999至2000年度重奪精英賽冠軍。

今仗由英華書院的任峻陽的三分球揭開序幕，兩隊隨即上演拉鋸戰，英華進攻主力鍾子豪累積3犯一度被收起，聖若瑟尾段打出8比0攻勢，以15：12反超前。

英華手感持續不佳，相反聖若瑟愈戰愈勇，先由漢禮仁轉身跳投，許浩翔和張嘉謙外投得手，隊長鄧力嘉亦突破重圍上籃得手，10：0攻勢拉開至25：14。英華暫停後明顯加強逼搶，大打快攻下追回10分，半場聖若瑟以34：31繼續領先。

換邊後，英華的莫煒謙和倪嘉仁合取6分，終於超前至37：34。不過聖若瑟得分點眾多，施建宏和張嘉謙連轟三分球再次追成平手，兩軍續演激戰，此節英華僅以47：46領先。

進入決勝節，今場手感極佳的張嘉謙再投進三分球，兩軍多次平手，中段英華的莫煒謙受傷，一度離場休息兩分鐘，吳委峻挺身而出命中兩記三分，加上任峻陽的罰球，助英華領先61：54。不過聖若瑟爭勝決心堅定，把握英華失誤連搶10分，其中4分由鄧力嘉突破得分，最終聖若瑟以66：63贏得冠軍。

聖若瑟的張嘉謙今仗轟入5記三分球，豪取20分，被選為總決賽最有價值球員，他賽後表示：「這個冠軍意義非凡，我們投放在訓練的時間比其他任何事都多，覺得好值得。從沒想過會拿MVP，這個獎也是球隊的功勞。」

是日聖若瑟打氣團聲勢浩蕩，球隊獲勝後眾人高唱校歌，相當震撼，今場貢獻12分的鄧力嘉亦深受感動：「這種開心好難形容，時隔20多年重奪冠軍，證明我們的努力沒有白費。感謝教練陪我們訓練、跑沙灘，見到作為舊生的教練為我們身體力行付出，是很大的鼓勵。」聖若瑟擊敗冠軍熱門英華捧盃，張嘉謙望藉此勉勵師弟相信自己：「我不想師弟覺得聖若瑟是弱隊，希望下年港九區合併後能繼續有好表現。」

【全港學界精英籃球比賽男子組獎項】

全明星陣容：

翟晉德（喇沙書院）

曾朗謙（喇沙書院）

張嘉謙（聖若瑟書院）

漢禮仁（聖若瑟書院）

鄧力嘉（聖若瑟書院）

倪嘉仁（英華書院）

吳委峻（英華書院）

莫煒謙（英華書院）

最佳防守球員：

吳委峻（英華書院）

最佳新人：

翟晉德（喇沙書院）

最有價值球員：

張嘉謙（聖若瑟書院）