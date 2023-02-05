林大輝奪精英賽亞軍　吳巧嵐：捨不得這個舞台

林大輝中學籃球隊克服種種難關，今屆精英賽首度闖進決賽，創校史最佳成績，這個亞軍對於中六生吳巧嵐眼中，絕對是值得開心的結果。大賽經驗不足是林大輝今仗主要敗因，吳巧嵐直言球隊到下半場才慢慢適應過來：「球隊大部分人包括我是第一次打精英賽，感覺好新奇，從未在如此大的舞台比賽，第一次有球員介紹，所有事物都好陌生，現場氣氛亦令我們『怯一怯』。」

上半場林大輝由朱寶恩苦苦支撐，惟這位中鋒第3節已累積4犯，吳巧嵐及時為挺身而出，連取7分助球隊打出18：4攻勢。這是她的第一年兼最後一年精英賽，不願留下遺憾：「我真的很享受在這個舞台，好享受大家的歡呼聲，大家一起嗌『and 1』……要是我沒有轉校，應該沒有這些機會，所以我好珍惜場上的每一分秒，捨不得下場。」

吳巧嵐最後感謝隊友團結一心，奮戰至最後一刻：「我自己很滿意球隊表現，特別是球隊被打沉時，朱寶恩衝搶籃板振奮士氣，外圍亦敢於起手，年紀較小的隊友最後都有份落場，一起嘗試過進攻等。疫情期間球隊幾乎解散，好開心她們歸隊，這次危機反而令我們關係更加密切。」