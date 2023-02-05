港超聯　傑志7球炒深水埗登榜首

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（5日）尾場賽事，傑志坐鎮旺角大球場迎戰深水埗。「藍鳥」憑丹恩奴域梅開二度，加上明加索夫、伊高沙托尼、米基爾、費蘭度及沙根巴耶夫各建一功，最終以7球大炒深水埗，全取3分後升上榜首。

「藍鳥」今場有丹恩奴域擔任箭頭，明加索夫及伊高沙托尼提供兩翼側擊，查理史葛、顏卓彬及米基爾則坐鎮中場；至於深水埗兩位韓援沈云燮及權宰憼繼續擔正，奧利斯把守最後一關，杜國榆、史提芬及捷西斯負責鎮守後防。

主場出擊的傑志，6分鐘已經先開記錄，顏卓彬右路傳中，丹恩奴域近門撞入。4分鐘後「黑山伊巴」接應米基爾傳送，禁區內為傑志射成2比0。「藍鳥」之後攻勢浪接浪，13分鐘伊高沙托尼起腳先被奧利斯擋出，但明加索夫門前補射得手，領先至3比0。28分鐘伊高沙托尼禁區內被踢跌，十二碼由「伊高」親自操刀射入，兼攻入加盟後首球，「藍鳥」擴大領先優勢至4球。上半場尾段，米基爾頭槌再下一成，傑志半場領先5比0。

易邊後傑志收起多名主力，但依舊佔盡優勢，68分鐘米基爾斬入禁區，費蘭度第一時間回後，鄭展龍起腳被奧利斯撲出底線。3分鐘後深水埗再次失守，米基爾射門被擋出不遠，費蘭度禁區內大腳抽入，落後至0比6。79分鐘後備入替的沙根巴耶夫接應潘沛軒傳中，禁區內勁射得手，為球隊錦上添花，最終「藍鳥」以7比0擊敗深水埗。