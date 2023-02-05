港超聯　伊高沙托尼「開齋」：狀態逐步提升

周日（5日）「中銀人壽香港超級聯賽」尾場，傑志於主場旺角大球場7比0輕取深水埗，當中新加盟的伊高沙托尼，更射入今季「開齋波」，賽後他表示十分開心，又指自己狀態正逐步提升，希望可以帶領球隊贏得聯賽冠軍。

前香港足球先生伊高沙托尼，在1月份再次返港加盟傑志，直至今場面對深水埗他終於憑十二碼「開齋」，賽後「伊高」表示十分開心：「特別因為依場波大家都踢得好好，今日自己其實有好多入球機會，可惜把握唔到，希望之後入球陸續有嚟，同埋我都想為為隊友交出更多助攻。」「伊高」續指今季未有為自己定立一個入球數字，目標是替傑志贏下所有比賽，爭取成為聯賽冠軍。

「伊高」連續兩場擔任正選，加盟「藍鳥」僅1個月的他，坦言自己狀態正逐步提升：「依場係我第4場波，頭2場都係踢後備，踢得唔多；近2場踢正選，狀態好番好多，喺場上踢得更加舒服，希望繼續改善。」「藍鳥」早前簽入南韓射手金信煜後，前場出現人滿之患，「伊高」認為擁有多名高質素進攻球員，對球隊是一件好事，而且在強隊中亦屬於正常情況，自己將會竭盡全力爭取正選。