英華冠軍夢碎　倪嘉仁自責未盡「大佬」責任

英華書院今日（5日）在全港學界精英籃球比賽不敵聖若瑟書院，冠軍夢碎。倪嘉仁用綠色球衣蓋著頭，哭得不能自已：「我覺得作為球隊大佬，我未做到100%，連一半都沒。我孭不起自己個名。」

記得前陣子做賽前訪問，英華隊長任竣陽說過，英華優勢是外線——倪嘉仁、吳委峻和鍾子豪「好射得」，連中鋒莫煒謙都可以拉出來射。「所以朱sir（教練朱耀明）常說：『如果有天你們手風不順怎麼辦？有犯規問題怎麼辦？』兩個問題，在最重要的一日出現，我們沒調整好，輸得心服口服。」倪嘉仁苦笑。

中一加入籃球隊的倪嘉仁，曾因受不住責罵離隊，至今年D1四強才歸隊。「我回來，就是想幫英華贏精英賽冠軍，但做不到，才哭得那麼厲害，控制不住。」以結果論，這次「愛回家」不圓滿，但他說一切沒白費：「朱sir剛剛都說：『輸唔起咩？』我們站得上這個舞台，代表我們付出比誰都多。接下來還有Panasonic（學界籃球邀請賽）、馬拉松很多比賽，還有明年、後年，我們建立的一定有用。」

輸得起，所以再難過，還得擦乾眼淚接過亞軍獎盃，倪嘉仁、吳委峻和莫煒謙入選全明星陣容，儘管他說沒絲毫安慰。「沒，完全沒（安慰）。只是因為英華大家庭來支持，我們要抬起頭面對他們。」畢業在即，倪嘉仁強調會繼續籃球路：「一生只有一次精英是真的，但人生不只這場大賽，籃球也不是停留在中學。」