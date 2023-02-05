PUMA 7人足球賽　「唐文」榮升冠軍教頭

「PUMA 7人足球賽」周日（5日）假旺角麥花臣遊樂場圓滿舉行，由「唐文」唐建文帶領的Team Future勇奪冠軍，而Team King球員范棨軒憑賽事中優異演出，獲得全場一眾教練高度評價，榮膺賽事「最有價值球員」。獲香港足球代表隊主教練安達臣親臨頒獎的范棨軒，今年內將得到PUMA及香港西甲足球學校全費贊助，遠征西甲球會參與訓練營，朝職業足球員之路進發。

PUMA Football去年12月起舉行首屆「PUMA 7人足球賽」，期望透過頂尖教練團隊的專業訓練及比賽，鼓勵及扶助出生於2005至2006年的新世代球員，朝職業之路進發。在去年12月的遴選日，有近100名年輕球員報名，當日由郭嘉諾、盧比度、法比奧及唐建文組成的PUMA Coach Team，根據球員的表現，各自挑選心儀球員加入球隊，並進行高強度訓練，致力提升球員水平，為決賽日作準備。

經過兩個月的訓練，4支球隊於周日的決賽日，早上先以單循環賽制方式作賽，爭取冠軍戰決賽資格。最後由法比奧帶領的Team King以小組第一脫穎而出，對陣次名、由「唐文」領軍的Team FUTURE。冠軍戰兩隊法定時間1比1打成平手，令首屆賽事盟主要以互射12碼分高下。12碼雙方互射4輪，首先由Team King主射，但頭兩輪都被Team Future門將葉天正救出，最後Team Future由盧柏言射入最後一球，成功讓Team Future 登上首屆「PUMA 7人足球賽」冠軍寶座。

本屆賽事除「最有價值球員」可獲得PUMA及香港西甲足球學校全費贊助，赴西甲球會參與訓練營外，還設有「最佳龍門」、「最佳射手」及「每隊最佳球員」獎項。得獎名單如下：

「最有價值球員」范棨軒(Team King)

「最佳龍門」胡智傑(Team Faster)

「神射手」梁煜豪(Team Ultra)

(Team Faster)「最佳球員」黃梓偉

(Team King)「最佳球員」張嘉浩

(Team Ultra)「最佳球員」張浩天

(Team Future)「最佳球員」黎卓橋

冠軍球隊Team Future(唐建文率領)

是次活動，大會邀請了香港足球代表隊主教練安達臣擔任頒獎嘉賓，他賽後表示參賽球員均表現非常出色，期望年青球員可以不斷進步，珍惜每個機會，邁向自己的目標。