熱刺1比0擊敗曼城　哈利卡尼成史上入球王

周一(6日)凌晨英超重頭戲，熱刺主場最後10人應戰下，以1比0擊敗曼城，一箭定江山嘅哈利卡尼創下2大紀錄，包括以267球成為熱刺史上入球王，同時亦係英超史上第3位入球達200球球員。輸波嘅曼城未能趁榜首阿仙奴周六(4日)落敗追分，仍然落後5分兼踢多1場，衞冕夢受重擊。

曼城對上4次作客熱刺都輸波，今場要趁阿仙奴輸波追近榜首，一開波就採取主動，但15分鐘被熱刺前場逼搶成功，哈利卡尼冷靜射成1比0。曼城之後不斷進攻，馬列斯完半場前抽射中楣，下半場圍攻亦逃唔過熱刺血肉長城，就算熱刺中堅基斯甸羅美路尾段2黃1紅被逐，曼城都搵唔到入波，最終輸0比1完場。

哈利卡尼今場入波意義重大，呢球係佢歷來為球會入嘅267球，超越名宿格里夫斯成為熱刺史上最多入球球員。另外，哈利卡尼亦係舒利亞(260球)同朗尼(208球)之後，第3個喺英超入波達200球球員，而且佢只係用304場比賽就入200球，比舒利亞同朗尼更快達到里程碑。

哈利卡尼表示：「好難形容依家嘅心情，就係一個魔幻時刻，我好想用勝利嚟配合呢個紀錄，當我哋領先1比0之後，要做嘅就係盡量保持不失，能夠喺主場球迷面前達到呢個里程碑，我永遠都唔會忘記呢一刻。」

曼城領隊哥迪奧拿賽後表示：「我哋目前嘅位置唔應該談論冠軍，目標係下一場對阿士東維拉，我哋有1星期時間做準備，一定要交出最好表現。熱刺有好強大嘅陣容同領隊，每次嚟到熱刺主場，感覺上佢哋都唔使點出力就贏波。」