港隊台盃贏委內瑞拉　黃澤林：對亞運增添信心

香港男網在卡貝略港爭逐的台維斯盃世界II組附加賽，作客委內瑞拉，當地時間周日（5日)憑着黃澤林（Coleman)在男雙拍住王康傑及個人第4場單打力挫對方頭號球手，帶領港隊以總場數3比1獲勝。

比賽一連兩天進行，首天雙方經過兩場單打後以1比1平手，而周日在次天賽事，港隊憑着擁有兩項男雙青年大滿貫的黃澤林拍住王康傑在第3場的男雙賽事以6比1、7比6(7比3)擊敗Ricardo Rodriguez/Brandon Perez，贏得關鍵一仗；繼而Coleman在第4場男單再登場，與委內瑞拉的頭號球手Ricardo Rodriguez激戰三盤，在落後一盤的情況下以2比6、6比1、6比3成功逆轉，並協助港隊以總場數3比1闖關，續留世界II組爭逐。

賽後兩位贏波功臣黃澤林及王康傑，連同隊長劉進鑑接受傳媒越洋訪問，比賽中「嗌到聲沙」的Coleman坦言今次獲勝絕不容易:「能夠獲勝真的很開心，而雙打是關鍵一仗，而第4場單打對住他們的頭號球手，他是一位在台維斯盃很有經驗的選手，幸好隊友及球隊不斷為我打氣，給我信心。」

今次港隊千里迢迢作客，要乘坐超過30小時的航班才抵達目的地，另一位功臣王康傑則坦言主場觀眾的壓力也是他們今次的一個挑戰:「長途機的適應上我還可以，而的確球場內的座滿了過千觀眾，氣氛很好，但是別人的優勢，很開心我與Coleman在雙打控制唔錯。」

隊長劉進鑑總結今次作客之旅甚為滿意，他直言:「我們試過落後，遇上落雨，球員抗壓等等，都是很寶貴的經驗，相信今次為我們準備9月的亞運會有一定幫助。」

黃澤林透露9月的杭州亞運會，將與王康傑合作出戰雙打，今次在台維斯盃的體驗將對他們在亞運爭取好成績注下強心針，「今次幫我很多，與Jack(王康傑)的默契亦加強了不少，我們亞運也會合作，相信今次幫我們提升不少信心。」黃澤林結束台維斯盃後，將回西班牙繼續訓練，隨後再到美國比賽。