港超聯　接掌帥印後首操　曾昭達：理文爭冠目標不變

港超聯球隊理文周日（5日）公布陳曉明不再擔任主教練一職後，暫代主教練曾昭達周一（6日）首次帶領球隊進行操練。「達Sir」表示現階段改變踢法的空間不大，而球隊首要任務是在聯賽重返勝軌，全力追趕榜首位置，並強調球隊爭冠目標不變。

理文去仗在聯賽0比1不敵標準流浪之後，宣布與陳曉明分手，由曾昭達出任暫代主教練。對於易帥消息，「達Sir」指大部分職、球員都需時間消化，強調眼前最大挑戰，乃帶領球隊贏波：「現時爭冠軍形勢處於被動，成績上要急起直追，球隊嘅目標依然係攞聯賽冠軍。」他續指接手後理文踢法不會有太大改變：「我同『陳Sir』喺理念上都近，所以戰術上唔會有好大變化，最主要係睇球員對我嘅適應性，同對微調嘅反應有幾快。」「達Sir」希望盡快改善球隊面對主守球隊時的進攻發揮，同時有需要提高球員的爭勝心。

相隔多年再執掌港超球隊帥印，「達Sir」認為適應上問題不大：「即使過去幾年係助教身分，『陳Sir』都會畀好多接近主教練嘅職務我，例如安排球隊操練嘅內容咁，加上季初喺『陳Sir』停賽嗰陣都有帶過隊，身分同角色上係會有唔同，但對做嘅嘢我係有信心嘅。」「達Sir」亦不忘感謝陳曉明過去幾年的提攜：「過去4年幾，要由一支初頭冇咩人留意嘅新軍，變成今時今日有一定成績，都係要時間去建立嘅，好多謝『陳Sir』咁多年嘅付出，畀咗一個平台大家去發揮。」

不少球員社交平台向陳曉明致謝，其中就包括顏樂楓，他坦言足球圈變幻無常，但認為球隊士氣未有太大影響，現時要努力打好餘下所有比賽，力爭冠軍：「球隊目標唔會有改變，只要打好嚟緊所有比賽，就有機會攞冠軍，我哋會將之後8場聯賽當決賽踢，許勝不許和。」顏樂楓過去效力九巴元朗時，就曾與曾昭達合作，如今兩人再次以球員及主教練的身份共事，他笑言有點緊張：「我嚟練波之前有少少緊張，因為好耐未試過用呢個關係相處，不過整體嚟講冇太大問題，因為佢過去幾季都係理文教練團成員。」