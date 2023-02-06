香港七欖3月再臨首設女子組　門票本周發售

「香港國際七人欖球賽2023」將於3月31至4月2日假香港大球場舉行，香港男女子代表隊將破天荒同時在「香港七欖」爭標，門票將於本周開始公售。

香港七欖去年11月復辦，今年3月全球15支頂尖男子隊將與東道主香港隊一決高下。爭冠隊伍包括：上屆冠軍澳洲、阿根廷、加拿大、斐濟、法國、英國、愛爾蘭、日本、肯雅、新西蘭、薩摩亞、西班牙、南非、美國及烏拉圭。

今屆賽事設有女子組，香港女子七人欖球隊將首次於香港大球場與11支世界頂級女子國家隊一較高下。女子組爭標球隊包括系列賽衞冕的澳洲、巴西、加拿大、斐濟、法國、英國、愛爾蘭、日本、新西蘭、西班牙、美國和香港。香港女子七人欖球隊雙隊長之一的李念殷表示期待：「這機會對我們的重要性非言語所能形容。我們很興奮能與當今頂尖球手切磋，並且期待透過與世界級勁旅交手來考驗自身能耐。」

香港女子欖球傳奇兼香港女子十五人欖球代表隊首位華裔教練陳朗詩表示：「讓女子欖球曝光的機會是必要的。小男孩在大球場欣賞過欖球偶像們的英姿後，選擇投身欖球已有很多先例可循，我們希望香港女子隊於『七欖周末』亮相大球場後也能產生類似的效應。數以萬計的女孩在如此難忘的舞台上目睹最優秀的女子欖球競技實在令人興奮，而在『七欖周末』中加入女子賽事實在是給予香港對女子七人欖球運動貢獻的巨大獎勵。」

賽事門票將於本周公售，欲購票人士可到hksevens.com訂閱電子通訊，以便於2023年2月9日享有公開發售前的24小時優先預購權。