籃兒快行動！蘇黎世保險學界3X3規模擴大　歡迎全港中學報名

達國際級場地規格、學界年度盛事「蘇黎世保險香港學界3X3籃球挑戰賽」今年再起風雲，為進一步推廣三人籃球及讓更多「學界籃兒」接受挑戰，大會將「中學組」的名額增加一倍，擴至64隊男子組及64隊女子組，今日（2月6日）起接受全港中學球隊報名，名額先到先得，想一試身手的你要盡快行動！

蘇黎世保險香港學界3X3籃球挑戰賽–THE GAME 2022-2023，定於3月19日至4月13日舉行，賽事先於基督教香港信義會信義中學進行小組賽，並於4月12 及13日移師修頓場館舉行總決賽，並一如以往設有小學組及中學組。比賽昂然進入第三屆，由於過去兩屆廣受注目及歡迎，大會今年特別將男子及女子中學組的隊數由去年各32隊，擴展至各64隊，即有128支中學球隊列陣，加上16支小學男子及16支小學女子隊，今屆賽事一共有160隊參賽，規模更龐大，比賽氣氛將更熱鬧。

免費報名 先到先得

賽會於2月6日至3月3日接受任何中學學界球隊報名，免費參賽，但名額有限，先到先得，有興趣的「學界籃兒」請瀏覽賽會Facebook（蘇黎世保險香港學界3x3籃球挑戰賽）及IG，再點擊報名連結及填妥資料。至於小學邀請組則稍後由賽會以邀請形式發出邀請函。

三人籃球近年發展迅速，明快的比賽節奏及激烈的埋身鬥令人熱血沸騰。而蘇黎世保險香港學界3X3籃球挑戰賽更一直秉持專業水平的尺度，賽事由比賽用籃球、決賽日場地膠地板，以至賽例都跟循FIBA國際籃協3人籃球賽標準，煞科日更會安排網上直播，務求為學生帶來最專業的比賽平台，體驗非一般的3X3樂趣，為學界生涯留下難忘成長回憶。

蘇黎世保險香港學界3x3籃球挑戰賽2023

日期：3 月19日至4月13日

比賽地點: 小組賽：基督教香港信義會信義中學

總決賽：灣仔修頓場館

中學男子組：64隊 中學女子組：64隊

小學男子組：16隊 小學女子組：16隊

報名人數︰ 每隊可報3 - 4名球員

報名費: 免費

報名方法: 請瀏覽賽會Facebook「蘇黎世保險香港學界3x3籃球挑戰賽」及IG

取錄方法: 先到先得