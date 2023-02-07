英超球會要求罰曼城降班　若罪成哥帥將辭職

英超賽會周一(6日)起訴曼城超過100條關於財政問題嘅控罪，即時成為球壇熱話。英國《太陽報》報道，英超各隊樂見曼城被「狙擊」，聯合要求英超要作出嚴懲，如果曼城被證實有違規行為，必定要判以降班極刑，而且處罰要喺今季執行。曼城領隊哥迪奧拿亦被翻舊帳，佢曾承諾如果球會有欺詐行為，佢會主動辭職。

英超賽會今次行動，據報早係曼城意料之內，球會已經準備好大批資料嚟應對，不過一眾英超球會就企晒喺英超嗰邊，並要求英超賽會要快手同辣手，其中一間球會高層向《太陽報》表示：「如果呢啲控罪成立，處分一定要合理，而唯一合理做法就係罰曼城降班，依家講緊係接近10年嘅造假，英超一定要做正確嘅事。」

曼城嘅運作喺英超一直唔受歡迎，歐洲足協喺2020年曾控告曼城違反財政公平原則(FFP)，罰禁踢2年歐洲賽事，但之後喺國際體育仲裁法庭(CAS)被推翻，當時報告就證實有9間英超球會聯合要求處分曼城，當中包括利物浦、曼聯、阿仙奴、車路士、李斯特城、紐卡素、熱刺、般尼同狼隊。

英國《每日鏡報》報道，曼城今次面對嘅挑戰，比起3年前受到歐洲足協指控更難搞，因為曼城當時向CAS上訴成功，其中一個關鍵係唔少證據已經「過期」，但英超賽會並冇就任何證據設立追溯限期，意味會有好多新證據出現要曼城拆解。

曼城前途未卜，不過領隊哥迪奧拿就被網民翻舊帳，佢喺3年前曾公開表示：「我叫球會就指控講個真相畀我知，我對佢哋係100%信任，我話如果你哋有講大話，第2日就唔會再見到我，亦唔再係我嘅朋友，我想代表一間做事光明磊落嘅球會。」