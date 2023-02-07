祖記搞好防務　開細冇「蘭」度

意甲沙蘭力坦拿主場迎戰祖雲達斯。祖雲達斯因造假帳被扣分後，聯賽已經爭標無望，相信嚟緊重心都會放喺盃賽上，鬥心成疑，不過佢哋連續3場聯賽不勝兼失10球，今場點都會搞番好個後防，睇番祖記今季聯賽作客踢法保守，近9仗8次開2球或以下，今場一於追2.5球入球細。（Now 638周三凌晨3時45分直播）

祖雲達斯因過去3年造假帳同誇大球會收入，被意大利足總扣15分，依家以23分排13位，只比今場對手沙蘭力坦拿多2分，同榜首拿玻里嘅56分有大段距離，肯定爭標無望，要爭前4都有啲忟水，如果要踢下屆歐洲賽，贏盃賽係最好途徑。

「老婦人」剛喺意盃8強以1比0淘汰拉素，4強鬥國際米蘭，另一邊係克雷莫納對費倫天拿，只要淘汰國米，相信捧盃唔難。另外，月中歐霸附加賽鬥南特爭16強資格，都係球隊目標，只要贏到歐霸，下屆又有歐聯玩，所以聯賽對佢哋嚟講，只係練兵場地。

今季聯賽作客少交收

不過，由於之前3場不勝，合共失咗10球，以祖雲達斯兵力嚟講又係肉酸咗啲，加上今場有射手米利克受傷缺陣，故此，今場對住攻力唔算好嘅沙蘭力坦拿，應該會加強防守，減少失波之後再求一擊即中贏波。沙蘭力坦拿實力所限，近8場聯賽只得1勝，對住祖雲達斯亦只會死守博1分，加上祖記近9場聯賽作客8次開細嘅表現，相信今場入球唔會多，入球細玩得過。

直播表

周三1:00am 德國盃 辛特侯遜Vs弗賴堡

有線601、661台

周三3:00am 世冠盃 法林明高Vs希拉爾

Now 671

周三3:45am 意甲 沙蘭力坦拿Vs祖雲達斯

Now 638

周三3:45am 德國盃 法蘭克福Vs達斯泰特

有線601、661台