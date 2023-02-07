老闆詐型　世冠盃成肥安救贖機會

皇馬教練安察洛堤上季領軍捧西甲及歐聯冠軍，曾經風光一時，但「銀河艦隊」今季成績走樣，喺聯賽已落後榜首巴塞隆拿8分，加上早前失落西超盃。西班牙媒體《relevo》爆料，指皇馬會長皮里茲已經失去耐性，如果球隊未能奪得今屆世冠盃，「肥安」好大機會季尾執包袱。

據悉皇馬上月中西超盃決賽1比3不敵巴塞隆拿之後，管理層開始對安察洛堤失去信心，認為球隊喺佢率領之下，根本冇能力同宿敵巴塞抗衡，其後「銀河艦隊」喺聯賽被巴塞隆拿進一步拋離，更加印證管理層睇法無錯。

皇馬會長皮里茲一向炒教練唔手軟，如果安察洛堤無法喺短期內協助球隊走出低谷，就會喺季尾換帥，必要時甚至提早解僱呢位意大利名帥都唔出奇。

世冠盃成績成為決定安察洛堤前途嘅重要指標，皇馬近4次參加呢項大賽，都可以奪冠而回，若然今屆斷纜，「肥安」的確好難交代。安察洛堤曾於2013至15年執教皇馬兩季就被炒，佢第2度成為「銀河艦隊」主帥，剛好來到第2季，恐怕又就快夠鐘走人。