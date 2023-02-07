伍家朗重返世界Top15　社交平台分享喜悅

剛在泰國大師賽獲得亞席的香港羽壇「一哥」伍家朗，在最新公布的世界排名跳升4級，重返TOP15，並向世界前10再衝刺。

世界羽聯周二（7日）公布最近世界排名，伍家朗在男單的排名跳升4級至第14位，而另一位港將李卓耀則位列21。伍家朗踏入兔年更加愈戰愈勇，先在印尼站闖入4強，繼而在泰國大師賽獲得亞席。他日前在個人社交平台與球迷分享喜悅，「雖然差一步可以衞冕到泰國大師賽冠軍，不過估唔到嚟到今年29歲都仲可以打破到自己嘅一啲紀錄，真係幾開心，犠牲同付出一定會得到回報。」

他解釋這幾站突破了自己的紀錄，「終於打完2023年頭4站比賽，打4個站確係對身體同精神上惖消耗都好大...呢4站可以話係蛇頭虎尾，先係頭兩站都係第一圈出局，然後第3站印尼大師賽打入四強，再喺第4站泰國大師賽打入決賽，呢個都可以話係我職業生涯嘅一個小突破（因未試過連續兩站四強或以上）。」他更希望2023年再攞到更多好成績，相信9月的亞運會是他目標之一。

至於兩對混雙組合鄧俊文／謝影雪及李晉熙／吳芷柔，在最新排名稍降一級，分別排於21及22位。