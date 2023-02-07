許建德謝榮鍵揚威澳洲　12小時耐力賽銀組獲亞

2023年賽季洲際GT挑戰賽第一站賽事，於周日在澳洲帕諾拉馬山賽道上演一場扣人心弦的 12小時耐力賽。Harrolds Volante Rosso Motorsport車隊的101號平治-AMG GT3戰車奪得巴瑟斯特12小時耐力賽（Bathurst 12 Hour）的銀級組別亞軍。此佳績由許建德（Jonathan），謝榮鍵（Kevin）聯同兩名隊友Ross Poulakis及Josh Hunt，在欠缺足夠場地經驗的情況下，以無瑕疵的完美發揮，取得這次值得讚許的成績。

巴瑟斯特12小時耐力賽向來被公認為世上最極具挑戰的比賽之一，首度到此參賽的許建德即成功收獲組別亞軍可說是不可思議，他是繼2015年歐陽若曦在此取得季軍後，再度有香港車手成功在此項賽事取得佳績。謝榮鍵亦繼去年的上佳表現後，連續第二年在此項國際賽事登上頒獎台。由於此賽同時亦是本賽季洲際GT挑戰賽的第一站比賽，Jonathan亦以此成績取得IGTC獨立盃（Independent Cup）的首場勝利，目前在車手積分榜排在榜首。這位香港車手已經確定，今年將會參加全季度的IGTC獨立盃賽事。

他們的101號平治-AMG GT3 戰車在全場第19位，組別第5位起步，比賽初段以平穩表現打好基礎。車隊的比賽策略得宜，並善用安全車時間，讓車手們可在比賽上盡情發揮。車隊賽前原訂參加銅級組別的比賽，但在比賽前數天發現銅級組別只有他們一隊參加，因而決定轉為出戰競爭激烈的銀級組別。儘管幾名車手在這條6.2公里長的賽道上經驗不多，但他們在比賽全程發揮出穩定而又進取的表現，展示出可挑戰銀級錦標的實力。最終，這四人組合以全場第14名完成12小時的比賽，並且獲得銀級組別的亞軍。

許建德擁有豐富的耐力賽經驗，他去年賽季與Sky Tempesta Racing 以平治-AMG GT3 戰車，參加全季的GT世界挑戰賽歐洲耐力賽（GT World Challenge Europe Endurance Cup），顯然對此戰車早以十分熟悉，面對這類如澳門東望洋賽道般狹窄的賽道，他亦很快成功掌握並發揮出飛快的速度。謝榮鍵去年首次與香港Craft-Bamboo Racing賽車隊到此參賽，更成功一舉取得全場總亞軍，他今年再度參賽亦再次有上佳發揮。他們與兩位對賽道較為熟悉的隊友Ross Poulakis及Josh Hunt配合，成為獲得這此佳績的關鍵。許建德已確定將會出戰今年其他的IGTC獨立盃賽事，下一站比賽將會是6月份舉行的比利時斯帕24小時耐力賽（24 Hour of Spa）。