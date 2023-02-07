三大世界級高球賽落戶香港　首辧沙特系列女子賽

隨着疫情減退，香港哥爾夫球會周二（7日）宣布，球會正積極籌備三項被譽為國際體育盛事的高爾夫球大賽在港舉行，其中的「沙特阿美石油團體系列賽」（Aramco Team Series）和亞洲巡迴賽（Asian Tour）更首次選址粉嶺球場進行全球性賽事。2023年的香港，將成為匯聚世界頂尖高球手同場較技的城市，激烈的戰況勢必吸引熱愛高球的旅客來港觀賽，令香港盛事之都的美名傳頌。

今年在粉嶺球場上演的三大世界高球比賽，包括3月進行的亞洲巡迴賽第7站賽事「國際都會高爾夫球錦標賽」、10月舉辦的女子歐洲巡迴賽賽事之一「沙特阿美石油團體系列賽」，以及睽違兩年的「香港高爾夫球公開賽」則將於今年11月復辦。

值得一提是「沙特阿美石油團體系列賽」，是全球最大型女子高球團體賽事。香港站賽事預定將於10月6日至8日舉行，參賽隊伍共36隊。賽事由沙特阿美冠名贊助，共設有5個分站，分別為新加坡、美國佛羅里達、英國倫敦、香港和沙特阿拉伯首都利雅德，總賽事獎金高達500萬美元，屆時來自世界各地的高手為爭奪冠軍寶座，定必激戰連場。賽事採取獨特計分方法，每隊由3位職業球手和1位業餘球手組成；換言之，業餘球手亦有機會與職業球手同場較技，成為他們轉戰職業賽事的重要台階。

香港哥爾夫球會會長郭永亮表示：「我們對即將在港舉辦的三項世界級高球盛事感到無比興奮。我們非常榮幸能爭取到與沙特阿美合作，首次為香港引入由中東舉辦的高球大賽。近年中東國家大力支持體育發展，他們選擇來港作賽，反映香港哥爾夫球會場地配套上已臻國際水準，且極具吸引力。三項大賽都選址粉嶺球場進行，足證球場是香港舉辦國際高球賽的理想場地。」

郭永亮續說：「多項國際大賽來港舉辦，反映香港已回歸國際舞台。球會將積極配合政府施政，特別是『你好，香港！』推廣活動，向全世界表達香港是歡迎全球旅客到訪的盛事之都。我們會全力籌備這些高球大賽，迎接世界各地的頂尖高球來港作賽，同時歡迎高球愛好者觀賽，並繼續全力推動香港高球發展。」

至於率先於3月上演的「國際都會高爾夫球錦標賽」是疫情後首個在港舉辦的國際高球大賽，亦是香港首次獲納入亞巡賽站。亞巡擬於3月23日至26日在粉嶺球場舉行第七站賽事，獎金達100萬美元，參賽球手達132位。這項賽事對於香港高球界別具意義，皆因香港精英球手張雄熙及許龍一早前以第19位和22位完成亞巡資格賽，勇奪參賽資格，他們的出戰標誌香港高球壇踏入新里程。「國際都會高爾夫球錦標賽」舉辦期間，多項精采康體娛樂節目亦將於粉嶺球場同場上演，屆時公眾人士可以免費入場參加，令這項大賽提升為人人參與的社區盛事，為普羅市民帶來愉快難忘的體驗。

11月復辦的「第62屆香港高爾夫球公開賽」則再令人期待。這項賽事是高球愛好者熱愛的年度盛事，也是香港歷史最悠久的體育賽事之一，多年來對香港作為亞洲盛事之都的地位貢獻良多。歷屆賽事均吸引中外觀眾來港觀賽，第60屆更創下49,000入場人次紀錄，賽事並作全球直播，讓逾4億戶家庭可同時觀賞賽事。