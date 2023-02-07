賽馬會菁英盃　標準流浪爭出線強攻香港U23

周三晚「賽馬會菁英盃」B組重燃戰火，香港U23於旺角大球場鬥標準流浪。分組賽未嘗一敗的流浪，為奪得小組晉級席位，今晚3分志在必得；香港U23小組只得一勝，出線機會渺茫，球員戰意成疑下，且看能否逃過遭對手「4殺」的命運。（周三晚8時開賽）

首循環香港U23不敵流浪，半季過後再於「賽馬會菁英盃」交鋒，主教練司徒文俊謂對手添加幾名新兵後，實力有所提升，提醒球員小心應付：「流浪多咗神田夢實後，有人分擔林嘉緯組織重任，確實比之前好咗。我哋要盡量減少對手拎『死球』，因為『神田』中遠距離都起到腳，基藍馬接應攻門又好有威脅。」「司徒Sir」謂陣中傷兵狀況大有改善，除吳文希仍養傷當中，其他球員皆可候命。

米路：要盡量入多啲波

標準流浪少踢一場下，暫時落後次席東方2分，如想爭奪首兩名出線資格，技術顧問米路直言今仗不容有失：「贏波就升上第2，拎到主動權，喺拎3分嘅同時，都要入多啲波，拉開同對手嘅得失球差距離。」流浪周日於聯賽險勝理文，惟球員體力消耗極大，匆匆再戰難免有顧慮，加上林衍廷上場「兩黃一紅」要停賽，米路表示或要作出輪換，希望一班U22小將可以擔起大旗。

■李浚湣、鄧文滔報道