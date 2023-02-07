4強硬撼亞洲王者　法林明高蓄細待發

在摩洛哥舉行嘅世冠盃4強，巴甲名牌法林明高大戰沙特阿拉伯勁旅希拉爾，兩支世冠盃常客喺2019年曾經碰頭，當時法林明高順利躋身決賽，今仗再戰雙方實力更接近。法林明高喺葡籍新帥域陀彭利拿帶領下，偏向歐陸式防守踢法，淘汰賽會以穩陣為先，2.5球嘅入球細值得捧場。（Now 671周三凌晨3時直播）

為法林明高贏得南美自由盃嘅主帥杜利禾，上年底突然離職，葡萄牙教練域陀彭利拿由哥連泰斯爭議性過檔，仍未獲得球迷歡心，佢目前執教過7場賽事，但球隊進攻表現並唔突出，踢法上明顯比杜利禾領軍嗰陣穩陣，球隊仍未搵到進攻節奏下，難免會先求穩守。

法林明高陣中有唔少經驗豐富球星，前線有森巴國腳柏度古靴美、加比爾巴保沙、又有大衞雷斯、維達爾、菲臘路爾斯等身經百戰嘅防守球員，踢世冠盃大戰識得控制時機，相信會穩中求勝。事實上，巴甲球隊出戰世冠盃都以防守行先，近4次巴西球隊出戰世冠盃準決賽，有3次總入球開2球或以下。

希拉爾撻着頂得兩嘴

亞洲冠軍希拉爾近4屆第3度打入世冠盃4強，實力不容忽視，佢哋喺第2圈互射12碼淘汰東道主、摩洛哥嘅韋達卡薩白蘭卡，球員已經進入作戰狀態，哥倫比亞中場古拿曾效力法林明高3季，今仗倒戈會更加肉緊。希拉爾今季國內聯賽15場只失12球，防守力唔差，有力抵抗法林明高，入球細穩開。