香港東方28分大勝勇士　下周赴越南最後衝刺

周二（7日）東南亞籃球邀請賽（ABL）馬來西亞站，香港東方和菲律賓三寶顏勇士首次碰頭，前者在內線徹底壓制對手，大勝83：55，將轉赴越南站，為季後賽資格作最後衝刺。

東方洋將巴錫手感發燙，開局三分鐘已射入兩球三分，豪取8分。勇士主力Antonio Hester離隊，Jeremy Arthur也扭傷腳踝，短暫退下火線，但前NBA球員Mario Chalmers填補火力，完首節前命中「step-back」三分球，追成19：22。兩隊一樣擅長快攻，但東方明顯順暢得多，搶籃球發動反擊屢試不爽，單節打出22：7的攻勢，半場拋離44：26。

換邊後，勇士後衛Rudy Lingganay連入兩球三分，曾追剩10分差。但東方小將梁嘉顯上陣即「有貨交」，與麥洛連接連殺入內線，重新拉開59：42。東方未有手軟，巴錫再在外線發難，一度領先20分，令比賽提早進入垃圾時間，最終以83：55擊敗對手。

東方有4人得分上雙，巴錫射入4球三分，攻入18分，麥洛連取得「雙雙」17分19籃板，托查摩利路斯和基拔各得13分。東方內線得分為46分，比對手多32分，籃板亦較對手多19個，成為勝利關鍵。東方完成馬來西亞站後，累積8勝3負，將於2月14日越南站再鬥勇士。