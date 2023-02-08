亞洲球隊威水！希拉爾打入世冠盃決賽

周三(8日)凌晨世冠盃4強爆出大冷門，沙特阿拉伯勁旅希拉爾以3比2擊敗南美自由盃得主法林明高，首次打入決賽。希拉爾前鋒艾達沙尼繼今屆世界盃射死阿根廷之後，今仗再次扮演巨人殺手，個人梅開二度，堪稱亞洲球壇奇迹之男。

今屆賽事喺非洲阿拉伯國家摩洛哥舉行，沙特猶如佔有半個主場之利，踢法非常進取，開波2分鐘就搏到12碼，韋圖殺入禁區被法林明高後衞馬菲仙奴撞跌，球證吹罰12碼，艾達沙尼主射入網為希拉爾打開紀錄。

戰至20分鐘，馬菲仙奴將功補過，妙傳畀柏度古靴美射入扳平1比1。不過，去到上半場補時，法林明高又有球員犯天條，中場謝臣山度士喺禁區內踩跌韋圖，球證睇完VAR後，唔止吹罰12碼，仲向謝臣山度士示出黃牌，令佢兩黃變一紅被逐。艾達沙尼再次操刀射入12碼，協助希拉爾領先2比1入更衣室。

換邊之後，希拉爾人多打人少，優勢更加明顯，70分鐘韋圖喺禁區右路勁射入網，將紀錄拉開至3比1。雖然法林明高喺補時由柏度古靴美近門補射入網追至2比3，但為時已晚，呢支巴西老牌球隊黯然出局。

希拉爾成為繼鹿島鹿角、艾阿恩之後，第3支打入世冠盃決賽嘅亞洲球隊，將會同艾阿里對皇家馬德里嘅勝方爭冠軍。

沙特阿拉伯球壇過去3個月創出3大奇迹，首先喺世界盃分組賽爆冷擊敗阿根廷，亦係呢支南美勁旅捧盃過程中唯一敗仗。其後沙特富豪球會艾納斯簽入葡萄牙巨星C朗，亦震驚球壇，加上希拉爾今次打入世冠盃決賽，沙特足球可以話係上演「奇迹帽子戲法」。