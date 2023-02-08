【人物誌】獨創3球！前馬體會射手沙特重生

希拉爾喺世冠盃4強以3比2擊敗法林明高，除咗艾達沙尼之外，另一位前鋒韋圖亦功不可沒，呢位29歲阿根廷球員今仗博到2球12碼，造就艾達沙尼射入梅開二度，其後自己亦有1球進帳，一人創造3入球。

韋圖曾經效力西甲球隊維拉利爾及馬體會，並於2015年10月馬德里打吡入波，協助馬體會打和當時有C朗助陣嘅皇馬1比1，估唔到兩位昔日對手，依家喺沙特重遇。

韋圖2014年由競賽會加盟維拉利爾，1年後轉投馬體會，但大部份時間被外借，包括去過西維爾、華倫西亞、富咸，2019年加盟C朗母會士砵亭，兩年前以700萬歐元轉會費加盟希拉爾。

可以勝任翼鋒及前鋒嘅韋圖雖然入波數字唔高，但勝在突破能力強，今仗導致法林明高球員2次喺禁區內侵犯佢，就係最佳例子。

韋圖過去足球事業麻麻，估唔到去亞洲搵食，反而有機會踢世冠盃決賽，可以話係吐氣揚眉。

值得一提，今仗入2球12碼及1次助攻嘅艾達沙尼都曾經短暫效力維拉利爾，「黃色潛艇」成為希拉爾背後推動力。