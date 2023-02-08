華荷域2射1傳　祖雲達斯大勝翻身

周三(8日)凌晨意甲，祖雲達斯憑杜辛華荷域射入2球及1次助攻，作客以3比0大勝沙蘭力坦拿，打破過去3場聯賽不勝頹勢，加上喺早前意大利盃贏波，祖記已經逐漸走出因造假帳被扣聯賽15分嘅陰霾。

祖雲達斯此前3場聯賽只有1和2負，包括上輪主場恥辱性吞新升班球隊蒙沙兩蛋，祖記知恥近乎勇，今仗一開波就狂攻對手，並於25分鐘靠中場美列迪博到12碼，由杜辛華荷域主射入網打開紀錄。

祖雲達斯得勢不饒人，杜辛華荷域頻頻起腳，臨完上半場前，佢1次射門反而變成助攻，由菲臘高斯迪射成2比0。

換邊後僅2分鐘，沙蘭力坦拿防線犯錯，祖記打反擊，由杜辛華荷域射入，遙遙領先3球，後備上陣嘅摩斯堅恩有1次射門中柱彈出，未能錦上添花。祖雲達斯贏波後，仍落後第4位素13分，重返前4位之路仍然遙遠。

另外，今仗博到12碼嘅祖記中場美列迪不幸傷出，佢被擔架抬離場時不禁落淚，恐怕傷勢唔輕，會方將安排為佢進行詳細檢查，先至知道需要抖幾耐。