友賽香港U23 道教青松小學學生：好刺激！

「中銀香港社區足球伙伴計劃」之「中銀香港足動校園體驗計劃」，2023年首站來到位於屯門山景邨的道教青松小學。負責今次校訪活動的香港U23，派出4位職球員與同學分享職業球員心得，以及教授專業訓練知識，並鼓勵小朋友積極參與足球活動。

■圖、文：林卓臻

第二季征戰港超的香港U23，培養本地新秀的方針不變，今季除以本地年輕球員為骨幹，還有幾位超齡球員在陣，踢法充滿活力，不少球員均獲得寶貴經驗。今次校訪活動，U22中場黎培基、兩位超齡球員張俊軒和郭子堦，以及教練團成員之一的冼家裕，到青松小學與學生互動。

3位球員先作自我介紹，並分享走上職業球員之路的經歷，參與活動的近40位同學仔紛紛專心聆聽。壓軸出場的「冼Sir」，就用活潑生動的方式，向大家講解是日活動安排。由於當日冷鋒來襲，進入訓練環節時，香港U23職球員先安排一系列簡單運動，並從中加入遊戲元素，務求讓同學們做足熱身，避免受傷。及後同學仔分成多組，在不同的「雪糕筒」陣中進行盤球、帶波及傳球等基本功訓練，從旁講解要領的香港U23球員，也展現出細心的一面。難得有頂級聯賽球員在場，當然少不了「鬥波」環節，4位香港U23職球員大戰近40名小學生的場面，將氣氛推上高潮。

最後幾位職球員派發精美禮品，包括港超聯天書、文件夾、迷你足球，以及香港U23球衣等，同學們還不忘列隊索取簽名，3名球員都被熱情所打動，逐一滿足要求，活動亦圓滿結束。

有份參與活動的小五生林芷茵，是該校女足成員之一，她說最開心可以與港超球員「鬥波」：「比賽環節最好玩，第一次有咁多人對住4位球員比賽，好刺激。」疫情過後，港超球隊代表終可親身到訪學校，對此「冼Sir」認為效果不俗：「過去幾年校訪都係以Zoom形式進行，今次可以親身示範，係一個好好嘅體驗。」幾位球員希望能以身作則，藉活動向有志投身職業足球的學童，帶來正面影響，其中郭子堦表示：「想同學仔多啲留意本地波之餘，都希望佢哋有意願成為職業球員，為香港未來出一分力。」

道教青松小學學術體育並重

道教香港青松觀創立於1950年，早於1957年開始設立義學（青松學校）。道教青松小學屬香港青松觀主辦的第一所政府津貼小學，座落於當時新發展及對學位有迫切需求的屯門山景邨。學校以「尊道貴德」為校訓，秉承「興學育才」辦學宗旨，啟發學生潛能。

為發展學生體育活動，校內特設多支校隊，包括男女子足球，並積極參與各項校外比賽。校長梁卓賢透露在體育課中，專門設立足球單元，希望增強學生的興趣。對於今次能參與活動，梁校長認為非常難得：「學校注重學生全能發展，除學術之外，亦希望培養他們運動專長或興趣，今次有專業人士親身指導，機會難得，值得學生參與。」