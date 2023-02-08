盃賽之夜！每場都係生死之戰

周四(9日)凌晨可以話盃賽之夜，將上演德國盃、英足盃、法足盃、世冠盃、葡萄牙盃、荷蘭盃。

最受矚目一定係法足盃16強馬賽主場對巴黎聖日耳門(PSG)，雙方屬於傳統宿敵，以往交鋒都充滿火藥味，近4次對賽有3次出現紅牌。論實力始終PSG佔上風，近5次對賽馬賽，取得4勝1和，可以睇高一線，博客勝。(Now 639周四凌晨4時10分直播)

另外，德國盃16強上演德甲內訌，波琴主場硬撼多蒙特。波琴喺聯賽深受降班威脅，無力兼顧盃賽，多蒙特挾4連勝之勢，有力贏波晉級，客勝有計。(有線661及601台周四凌晨3時45分直播)

直播表

周四1:00am 德國盃 紐倫堡Vs杜塞爾多夫

有線601、661台

周四1:15am 法足盃 里昂Vs里爾

Now 639

周四3:00am 世冠盃 艾阿里Vs皇家馬德里

Now 671

周四3:45am 德國盃 波琴Vs多蒙特

有線601、661台

周四4:00am 英超 曼聯Vs列斯聯

Now 621台

周四4:10am 法足盃 馬賽Vs巴黎聖日耳門

Now 639台