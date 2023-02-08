超越天勾渣巴　勒邦占士正式登基為得分王

湖人今日（8日）對雷霆一仗，「大帝」勒邦占士在第三節以一記「fadeaway」投籃，拿下生涯第38,388分，超越「天勾」渣巴，成為NBA歷史得分王。

38歲的勒邦占士賽前累積38,352分，與渣巴的38,387分紀錄只差35分，被看好今仗「登基」成為歷史得分王。占士沒讓球迷失望，上半場已豪取20分，第三節尚餘10.9秒時，他在Kenrich Williams防守下，在罰球線附近後仰跳投，拿下今場第36分，也是生涯38,388分。比賽隨即暫停，慶祝這個歷史時刻。

在NBA總裁亞當施華宣布下，占士正式成為歷史得分王，從渣巴手上接過籃球，象徵新舊傳承。「我想對過去20年，每一個陪我走過這段旅程的人說聲謝謝，沒有你們就沒有我，是你們的熱情和犧牲帶我走到這裏。給我一百萬年，我也不會夢見比今晚更美好的事。」占士說。

有別於當年渣巴打破張伯倫紀錄時，兩人頗有嫌隙，今日渣巴親身到場祝賀占士：「當我在1984年、占士出生那年打破張伯倫紀錄時，他有點困擾，因為自從我在NBA打出表現，他一直暗自與我較勁。我對占士完全沒這種感覺，我不僅會祝賀他，還會毫不猶豫地歌頌他的成就。」

占士在2003年加入NBA，花了20季成為得分王，他在1,410場比賽中上陣53,742分鐘，攻入38,390分，其中包括2,237球三分，8,047球罰球。美中不足的是，湖人今場以130：133不敵雷霆，令占士紀錄夜留憾。