卡塔爾財團加入收購曼聯　成交價勢達60億鎊

格拉沙家族計劃將曼聯賣盤一事有新發展，根據英國《每日郵報》爆料，有卡塔爾財團準備於幾日內正式提出收購紅魔鬼，並且非常有信心擊敗英國首富拉特克利夫等競爭對手，成為曼聯新主人，味意將會滿足格拉沙家族要求嘅60億鎊售價，令曼聯成為史上最貴球會。

《每日郵報》引述消息人士，指呢個卡塔爾財團屬於私人資金，財力富可敵國，佢哋正在物色收購一間世界頂級球會，目標直指曼聯，並將於幾日內行動。曼聯班主格拉沙家族上年11月透露，將接受各界報價，並於2月中截止競投，爭取今季結束前完成交易，所以卡塔爾財團必須於短期內出價。

英國首富拉特克利夫早前已確認，準備收購曼聯，但據報出價僅40億鎊，遠低於曼聯班主格拉沙家族要求嘅60億鎊。中東資金一向財大氣粗，相信卡塔爾財團願意接受格拉沙家族嘅要求，一旦以60億鎊交易，曼聯就會成為史上最貴球會。

卡塔爾近十幾年大力發展足球事業，該國體育投資基金2011年收購巴黎聖日耳門(PSG)，每年都投入巨額資金收購球星，包括將尼馬、基利安麥巴比、美斯等球星收歸旗下。

卡塔爾上年亦順利主辦世界盃決賽周，依家進軍英超收購曼聯，並唔出奇。不過，考慮到卡塔爾體育投資基金已經擁有PSG，為免呢支法甲勁旅將來喺歐洲賽遇上曼聯，出現利益衝突，可能違反歐洲足協規例，所以卡塔爾方面今次以私人資金入主紅魔鬼。