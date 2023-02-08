港甲　中西區再失分　被沙田追至同分

港甲周日（5日）展開多場第16輪賽事，其中「一哥」中西區面對佳聯元朗，只能夠踢成0比0，連續兩輪失分下，被豪取6連勝的沙田追至同分，僅憑較佳對賽成績，力壓對方繼續排在榜首。

上輪意外被凱景打破不敗之身的中西區，今場在天業路公園面對排第4的佳聯元朗，開賽初段中西區積極搶攻，不過首席射手計宏鋒個人突破後勁射，以及大衞巴拉的頭槌，同樣被元朗門將謝偉楠撲出，半場踢成0比0。

易邊後中西區換入安基斯加強攻力，其中這名前港超兵一次於左路傳中，沈耀揚回傳予安達燙射，卻被門將擋出。完場前10分鐘中西區慘食炸胡，大衛巴拉接應沈耀揚傳中射入，但被旁証舉旗指越位在先，判入球無效，最終兩隊互無記錄，各得1分。至於沙田在落後一球下，則憑張國明、班尼迪（Benedict）、李思龍及梁湋賢各建一功，以4比1反勝愉園，全取3分後已經追至與榜首中西區同得38分，惟因對賽成績不及對手屈居次席。

甲組第16周賽果：

凱景 1：2 駿英九龍城

南華 0：0 永義地產

愉園 1：4 沙田

公民 0：2 東區

高力北區 3：1 騰翱MG

葵青 2：4 黃大仙

佳聯元朗 0：0 中西區