55歲三浦知良再戰歐洲　加盟葡甲球隊

當38歲葡萄牙球王C朗「降格」轉戰亞洲，去沙特阿拉伯搵食嘅時候，日本「不老戰神」三浦知良反而重返歐洲球壇，而且係去C朗祖國葡萄牙。55歲嘅三浦知良係史上最大年紀職業球員，仍然有心有力，加盟葡萄牙甲組球隊奧利維倫斯，再創球壇奇迹。

三浦知良1986年同巴甲球隊山度士簽職業合約時，美斯仲未出世，呢位前鋒經歷37年球員生涯，至今仍然未有退意，早前以借用身份由FC橫濱轉投奧利維倫斯，並獲得招牌11號球衣，證明呢支葡萄牙球隊非常重視三浦知良，皆因奧利維倫斯上年11月被FC橫濱所屬財團Onodera Group收購，兩間球會成為姐妹球會，亦係三浦知良可以加盟奧利維倫斯嘅主因。

雖然三浦知良已一把年紀，但仍然對接受新挑戰充滿期待：「來到新地方，我會好努力向所有人展示最佳一面。」三浦知良以往曾經2次去歐洲搵食，包括1994年以借用身份加盟熱拿亞，成為首位踢意甲嘅日本球員，可惜未能站穩陣腳，僅上陣21次入1球，就返回日本。等到1999年，三浦知良加盟薩格勒布戴拿模，換言之今次已經係佢第3度登陸歐洲球壇。