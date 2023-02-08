英華控訴精英賽用錯波　學體會：工作人員和裁判未有檢查尺碼

英華書院籃球隊昨日（7日）在Instagram發文，指全港學界精英籃球比賽男子決賽誤用六號球，而非賽例列明的七號球，惟向裁判反映後，對方拒絕更換。主辦單位香港學界體育聯會今日回應事件，稱學體會工作人員和裁判賽前未有檢查比賽用球尺碼，裁判基於籃球由學體會提供，不作更換，對事件造成的不便致歉。

精英賽周日（5日）落幕，英華書院以63：66不敵聖若瑟書院，失落冠軍。英華籃球隊昨日在Instagram發文，指該場決賽熱身時使用七號球（周長29.5吋），比賽時使用的卻是六號球（周長28.5吋），有球員向裁判反映問題，裁判回應「今天係用呢粒波，無得換」，之後英華助教再向球證反映，裁判仍示意比賽繼續。

《東網》昨日向學體會查詢，對方今午回覆，指精英賽決賽日四場比賽依次為女子季軍戰、男子季軍戰、女子冠軍戰和男子冠軍戰，男子組用七號球，女子組用六號球，每場比賽開始前，學體會工作人員會更換比賽用球，惟男子組冠軍戰前未有檢查籃球尺碼。

「經學體會初步了解，男子組冠軍戰開賽前，學體會工作人員如常更換比賽用球， 並放到裁判桌上，但未有確定所更換的比賽用球尺碼，裁判開賽前亦未有檢查比賽用球尺碼。」學體會承認曾有參賽球隊向裁判提出比賽用球尺碼不符，「但基於比賽用球由學體會提供，比賽繼續，最後整場賽事使用六號球作賽。」學體會就造成的不便，向各持份者及公眾致歉，承諾會進行全面檢討，避免同類事件再次發生。