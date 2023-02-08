車仔同意放人　奧巴美揚有望投FC洛杉磯

奧巴美揚早前被車路士剔出歐聯大軍名單之後，呢位33歲前鋒離隊已成定局，英國《太陽報》指車路士已經同FC洛杉磯展開談判，願意將奧巴美揚出售畀呢支美職球隊。

車路士季初向巴塞隆拿簽入奧巴美揚，好大程度上由於當時領隊杜曹執教多蒙特時期，曾經同呢位加蓬國腳合作過，所以搵佢幫手。

不過，隨住杜曹被炒，車仔新帥樸達將奧巴美揚投閒置散，上月初英超車路士主場對曼城，樸達曾經派奧巴美揚入替受傷嘅史達寧，但之後又將佢換走，令呢老將非常無癮。

樸達早前公布出戰歐聯淘汰賽名單，剔除奧巴美揚，騰出位置畀新兵，可見已下定決心放棄佢。

美職轉會窗由1月31日至4月24日展開，FC洛杉磯希望簽入奧巴美揚代替掛靴嘅加里夫巴利，車仔唔介意放人。

不過，有傳AC米蘭都有意簽入奧巴美揚，佢早前知道自己落選歐聯名單後，就飛去米蘭同家人見面，加上奧巴美揚出身於A米青年軍，的確有可能重返母會，但如果佢想返意甲搵食，就要等到夏天歐洲轉會市場重開先至可以成事。