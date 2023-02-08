玫瑰打吡！曼聯勢破列斯聯

英超補賽上演「玫瑰打吡」，曼聯主場火併列斯聯。「紅魔」近13仗贏11場，特別係主場出擊，近6仗聯賽主場全勝，列斯聯近期表現不穩，聯賽7場不勝，僅得3和4負，主帥馬殊陣前被炒，內部「立立亂」，曼聯讓一球、球半，上盤捧得過。（Now 621周四凌晨4時直播）

曼聯今個星期將會連續兩場對列斯聯，今仗先主場，然後周日晚再作客列斯聯，連續兩場「玫瑰打吡」自然要好好部署。講到近期聲勢同表現，曼聯均有極高贏面，佢哋早前英聯盃主客兩回合合共大炒諾定咸森林5比0，英足盃順利打入第5圈，上仗聯賽對水晶宮亦小勝2比1，成功殺上聯賽第3，勢不可擋，今晚贏波將會追到同曼城同分，戰意毋須懷疑。

洛迪高長抖戰力大減

今年冬季轉會窗，曼聯新借入嘅荷蘭世盃國腳韋格賀斯已經喺英聯盃開齋，壓線日再簽入沙比薩解決中場兵源問題，就算卡斯米路停賽都頂得住，加上查頓辛祖回歸一隊，華拉尼宣布退出法國國家隊專心為曼聯比賽，球員上下一心，今仗出戰打吡將更添動力。

列斯聯走勢反覆，主力射手洛迪高於前仗英足盃對阿克寧頓受傷長抖，勢必影響球隊表現，上仗聯賽對諾定咸森林又再輸0比1，士氣低沉，主帥馬殊落鑊更係亂上加亂。雙方近5次交手，曼聯錄得4勝1和，4場勝仗均贏2球或以上，包括上季兩循環分別主場大勝5比1及作客贏4比2，今仗曼聯大勝可期。