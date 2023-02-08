賓施馬缺陣　皇馬半場捱「細」界

世冠盃4強戰，由艾阿里對皇家馬德里，今屆賽事喺非洲國家摩洛哥舉行，埃及球隊艾阿里變相有「半個主場之利」，有利於球員發揮。西甲勁旅皇馬受到傷兵問題困擾，特別係射手賓施馬缺陣，勢必削弱球隊攻力。加上「銀河艦隊」跨屆近4場世冠盃上半場總入球全開1球或以下，一於再追中位數1.5球嘅半場細。（Now 671周四凌晨3時直播）

埃及球隊踢法穩健

艾阿里屬於世冠盃常客，已經第8次參加呢項大賽，甚至比皇馬多兩次，累積唔少經驗。呢支非洲球隊今屆已率先踢咗兩場比賽，分別喺第1圈以3比0大勝奧克蘭，上仗戰至88分鐘入波，險勝西雅圖海灣者1比0，整體表現四平八穩。今仗面對歐聯冠軍皇馬，預料艾阿里將屯重兵防守，希望上半場力保不失，等下半場博「偷雞」製造爆冷賽果。

皇馬賽程緊密，剛於周日晚西甲作客0比1不敵馬略卡，就要匆匆飛赴摩洛哥踢世冠盃，球隊近期爆發傷兵問題，包括前鋒賓施馬、中堅艾達米列達奧、門將泰拔高圖爾斯，都因傷冇份入選4強大軍名單。

皇馬人腳不整，加上以往未曾喺世冠盃同艾阿里碰面，唔熟悉對手踢法，更加唔會輕舉妄動，上半場或會先作試探，比賽節奏預計會比較慢，入波唔會多。