今季意甲大變天，拿玻里高居榜首之外，射手榜亦有翻天覆地變化，罕有由兩位尼日利亞國腳域陀奧森漢、盧卡文領跑。其中效力阿特蘭大嘅25歲翼鋒盧卡文曾經協助英格蘭奪得2017年世青盃冠軍，佢亦以為能夠晉身英軍大國腳，但卻被主帥修夫基「欺騙感情」，最終轉為代表尼日利亞，今季喺意甲大放異彩，要令修夫基後悔一世。

盧卡文嘅父母係尼日利亞人，佢喺英國出世，並於查爾頓受訓，其後加盟愛華頓，代表過英格蘭U19、U20、U21小國腳，其中2017年世青盃，為英格蘭U20射入3球，成為奪冠功臣之一。

由於盧卡文有資格代表尼日利亞，呢支非洲「超霸鷹」曾經3次邀請呢位翼鋒代表尼日利亞國家隊，但都被佢拒絕，據悉英格蘭主帥修夫基曾向盧卡文派定丸，表明佢係「三獅兵團」計劃一部，令佢一心一意等待徵召，結果「修哥」諾言落空。

當盧卡文知道難以為英格蘭踢2022年世界盃，上年2月改變主意，選擇代表尼日利亞，但「超霸鷹」卻外圍賽出局，盧卡文一樣無緣世界盃。

盧卡文離開愛華頓後，近年猶如「人球」，踢過RB萊比錫、富咸、李斯特城，直至上年8月加盟阿特蘭大，先至穩定落來。

盧卡文今季意甲上陣20場入12球，球員生涯首次單季聯賽入波達雙位數，同國米前鋒拿達路馬天尼斯並列意甲射手榜第2位，僅次於尼日利亞同胞域陀奧森漢，「超霸鷹」擁有呢2位神鋒，再次翱翔國際大賽指日可待。

意甲射手榜

域陀奧森漢(拿玻里) 16球

盧卡文(阿特蘭大) 12球

拿達路馬天尼斯 (國際米蘭) 12球

尼蘇拿(史柏斯亞) 9球

註：只列前4位