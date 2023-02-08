賽馬會菁英盃　標準流浪2比1小勝香港U23

「賽馬會菁英盃」B組周三（8日）獨腳戲，香港U23於旺角大球場與標準流浪正面交鋒，最終流浪憑祖連奴梅開二度，以2比1勝出。

香港U23今場續以雲天樂把關，黃浩然聯同梁煒烽鎮守中路，何家智今季首度擔正，宏愷志負責側擊，為林智豐輸送彈藥；流浪就有盧均宜及林嘉緯先列後備，神田夢實負責中場校炮，劉智樂及余在言分處左右兩翼，協助祖連奴攻堅。

8分鐘，祖連奴接應傳中後，擺大位射門僅僅斜出，4分鐘後，羅曉聰交失，劉智樂得到皮球後嘗試起腳，被雲天樂接實。20分鐘，祖連奴左路傳中，接應的余在言施射僅柱邊出界。隨後香港U23逐漸站穩陣腳，幾次成功推進至流浪後防，直到完半場前，羅曉聰左路傳中，宏愷志起腳僅僅高出，兩隊踢成0比0完上半場。

流浪換邊後立即調入法蘭度及林學曦，嘗試加強攻力，到55分鐘隨即見效，祖連奴接應林學曦長傳，面對雲天樂出迎笠射入網，幫助球隊先開紀錄。不過6分鐘後，香港U23左路角球攻勢，遠柱的黃浩然勁射入網成功追平。士氣正盛的香港U23於66分鐘，換入袁世傑及李俊諺，流浪亦同時調入林嘉緯，及後戰況膠着，直到88分鐘，祖連奴接應林嘉緯傳送，右路推大位勁射入網，令流浪再度領先，最終流浪贏2比1完場。

香港U23今仗一度追平，最終仍難逃一敗，主教練司徒文俊認為今仗值得取得1分，可惜戰至最後階段，才被對手射破大門「輸得唔抵」。「司徒Sir」提到首個失球雖為球員失誤所致，但未有指責出迎的雲天樂，反而稱讚其心理質素穩定：「雖然佢喺第1個失波入面有啲犯錯，但之後保持到應有水準，所以佢嘅心理質素相當唔錯。」

流浪技術顧問米路賽後對全取3分感滿意，但承認球隊打破僵局之後，一度陷入苦戰：「我哋知道呢場波會好難踢，因為香港U23唔會輕易放棄，我哋可以入到奠勝入球係有啲幸運成份，好彩祖連奴處理得好好。」米路認為流浪踢完聯賽與理文的硬仗後，緊接要應付周中「賽馬會菁英盃」賽事，球員難免出現疲態，為面對下場賽事，如何讓球員及時恢復會成為關鍵。