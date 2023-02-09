查頓辛祖做英雄　曼聯絕地逼和列斯聯

周四(9日)凌晨英超補賽，曼聯主場迎戰啱啱換帥嘅列斯聯遇上頑抗，喺落後2球嘅劣勢下，連追2球逼和對手2比2。雖然奧脫福球場12連勝走勢斷纜，不過就成功打番起查頓辛祖，佢相隔3個半月後再喺英超上陣，即刻入波幫曼聯執番1分，領隊坦哈格都讚：「辛祖返嚟啦！」

列斯聯日前將領隊馬殊炒魷，球員知恥近乎勇大踢爭氣波，開波只係55秒，意大利新星基諾圖禁區頂割草式勁射入網。曼聯失守後瘋狂反撲，加拿祖有2次黃金機會分別射斜同被救空門，沙比薩放冷箭亦被梅斯利亞飛身撲出，曼聯入唔列波，48分鐘更有華拉尼擺烏龍輸到0比2。

坦哈格59分鐘換入查頓辛祖，形勢立即出現逆轉，3分鐘後拉舒福特接應達洛治右路傳中頂入，70分鐘查頓辛祖左路突破，同勞基梳爾合作撕破列斯聯防線，最後查頓辛祖禁區內快腳射入。曼聯追成平手後繼續狂攻，可惜未能拎到反勝入球。

查頓辛祖對上一次喺英超上陣已經係上年10月，之後因傷患及心理問題一直雪藏，直到上星期先喺英聯盃復出，坦哈格賽後表示：「今場感覺複雜，劣勢下搶到分當然開心，但我哋亦都失咗2分，差勁嘅開局係不能接受......對於查頓辛祖我好開心，佢返嚟啦！我哋都知佢係個出色球員，佢好努力，我好享受佢嘅演出。」