【法足盃】羅連安特朗斯半場講和

今晚法足盃16強焦點戰，羅連安特主場硬撼朗斯。羅連安特不復季初勇態，但朗斯亦表現飄忽，而且近仗初段例牌入局較慢，半場和不妨再追。（Now 639周五凌晨4時直播）

羅連安特季初表現突出，一度成為聯賽爭標分子，可惜復賽後明顯有下滑迹象，各項賽事法定時間只得3勝3和3負，包括上圈法足盃僅憑互射12碼淘汰巴斯蒂亞，日前聯賽對住連場敗仗嘅包尾大幡昂熱，竟然互交白卷，令人失望。最弊係射手摩費喺冬窗轉投尼斯，攻力進一步受削。

另一邊廂，朗斯於復賽後曾喺聯賽擊敗巴黎聖日耳門，位居前列令人喜出望外，不過該隊表現唔太穩定，各項賽事近9仗4勝4和1負，其中近3仗未贏過，除咗輸畀實力較強嘅尼斯，其餘兩仗對住特魯瓦同比斯特只能打和。而且朗斯比賽初段例牌慢熱，近7仗有6次半場打和，其中5仗半場波膽為0比0，加上前線嘅蘇度卡、奧賓達、大衞哥斯達等近期腳風欠順，蘇度卡更連續6仗食白果，今場就算想攻亦未必攻得入，寧捧半場和。

直播表

周五 4am 法足盃 羅連安特 對 朗斯

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