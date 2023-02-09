中國男籃月尾在港出擊 門票下周三網上公售

中國男子籃球隊將於本月23及26日，於香港出戰兩場「2023國際籃協世界盃亞大區外圍賽」，賽會周四（9日）表示，比賽門票將於本月15日（下周三）以網上形式發售。

兩場外圍賽皆在荃灣體育館開戰，中國男籃預計19日抵港，23日會與哈薩克交鋒，3日後硬撼伊朗。國際籃聯法務委員會委員兼中國香港賽事總監程民蕙透露，當局趁中國男籃完成上一輪外圍賽，經過香港時，向對方探討在本港舉辦賽事的可能性，最終選擇荃灣體育館作為比賽場地。

程民蕙解釋指，荃灣體育館的球場配套較為合適，坦言雖然該球場容量較小，希望球迷包容：「荃灣體育館籃球場嘅設計，符合國際籃協標準，同埋周邊配套都算齊整，例如球隊除咗喺入面打比賽，仲可以用埋嗰度啲健身設施，同其他場館練波，對球隊嚟講會方便啲，因為所有嘢集中喺同一個地方。」

此外，賽事門票會本月15日在網上公開發售，當局會借用東方體育會售票系統，而每場賽事皆設超過1100個座位，當中600座位為公開發售。票價方面，則設有$380及$180兩類售價，長者、全日制學生及傷健人士的票價為$60。

中國男籃此前受疫情影響，只能到海外出戰預選賽，如今選擇以香港作主場出擊，香港籃球總會主席陳瑞添表示深感榮幸，祝願中國隊在兩場賽事取得好成績。