【女足粉絲團】「車女」聯賽雙殺沙田

賽馬會女子足球聯賽 (甲組)上周六（4日）戰火重燃，兩支前列分子齊齊於第9輪贏波，其中車路士足球學校(香港)就憑王淑芬及宋麗雯的入球，以3比1擊敗沙田，繼首循環後再贏波。至於傑志同日則靠重返球隊的傅昭文一箭定江山，以1球小勝大埔。

「女子聯賽足總盃」早前完成多場首周賽事之後，聯賽賽事再開。其中沙田就於將軍澳足球訓練中心，硬撼車路士足球學校(香港)。雙方今場都派出不少港隊成員出戰，其中沙田就有王素嫻及隊長陳詠詩擔正，至於「車女」則派出陳穎霖、梁匡蕎及馬澤純等主力。

今場率先入局的「車女」，18分鐘靠王淑芬接應直線冷靜射入，先拔頭籌。6分鐘後，梁匡蕎1次傳中，導致對手後衞擺烏龍，「車女」贏到2比0。換邊後，頭號射手宋麗雯靠半單刀機會得手，為球隊再下一城。沙田臨完場前補時階段林秀玉的入球破蛋，但為時已晚。最終車女以3比1取勝，今季聯賽兩循環都成功擊敗沙田，繼續保持全勝走勢。

同日傑志則於寶翠公園火併大埔。「藍鳥」今場有近期重返球隊的傅昭文（Taylor）正選出戰，Taylor亦好快交出好表現，上半場早段把握對手後防失誤，攻入全場唯一入球。最終傑志繼首循環，再以1比0擊敗大埔，繼續緊追榜首的車女。

【賽馬會女子足球聯賽（甲組）第9輪戰果】

大聯盟足球學院 0比1 港會

頌恩公民 6比0 和富社企

沙田 1比3 車路士足球學校(香港)

大埔 0比1 傑志