【有片】C朗激情再現　食大四喜創里程碑

過去一年經歷重重波折嘅C朗拿度，周五(10日)喺沙特阿拉伯聯賽威番鋪，佢成功食出「大四喜」，帶領艾納斯作客4比0大勝艾維達，繼續坐喺榜首位置。C朗今場獨取4球後，生涯累積聯賽入球數突破500球大關，呢位葡萄牙球星全場表現興奮，似乎已重拾踢足球樂趣。

C朗加盟艾納斯後，頭3場賽事只入過1球12碼，不過今仗表現非常醒神，21分鐘突破越位禁區內抽入遠柱，完半場前佢喺右路快放，單刀射成2比0；53分鐘艾納斯獲得12碼，C朗操刀完成帽子戲法，8分鐘後C朗再次單刀，第1腳射門雖被撲出，但佢成功補射入網，率艾納斯大派4蛋。

今場第1個入波，係C朗生涯累積第500個聯賽入球，母會士砵亭亦發文祝賀佢達到呢個里程碑。今場係C朗歷來第11次「大四喜」(其中2次入5球)，亦係佢連續第14季試過單場入3球或以上，雖然今仗係作客賽事，但全場球迷都一齊同C朗慶祝入波，佢完場後更罕有拎個波畀球證簽名先帶走。

C朗賽後喺社交網留言表示：「好開心可以入4球，而且喺1場穩固嘅勝仗中完成500個聯賽入球里程碑！」艾納斯主帥魯迪加西亞亦表示：「C朗要時間適應新隊友同比賽節奏，今場係美好嘅一仗，我對C朗嘅才華同適應力非常欣賞。」