AC米蘭以攻代守　大盤冇甩拖

意甲賽事，AC米蘭主場迎戰拖連奴，主隊近期狀態跌入谷底，上場「米蘭打吡」輸波後已4連敗，今仗必定想踢爭氣波重響勝鼓，A米主場出擊會加強進攻力度，預料入球數字會高開，2.5球入球大值得捧場。（Now 638周六凌晨3時45分直播）

AC米蘭近期防守錯漏百出，對上5場聯賽狂失14球，上輪對國際米蘭不惜改踢3中堅，收起主力前鋒拉菲爾利亞奧效果差勁，今仗為終止連敗走勢，預料呢位葡萄牙前鋒會復任正選搶攻。A米近5場比賽，有4場總入球開3球或以上，今仗會繼續以攻代守彌補防線漏洞。

拖連奴踢法夠進取

拖連奴目前排聯賽榜第7位，成績令人滿意，佢哋主客場成績並無太大分別，不過拖連奴作客嘅踢法頗為進取，今季22個聯賽入球當中，有14球都係作客時攻入，加上前鋒恩卡拉莫連續兩場有入波狀態大勇，今仗有力撕破A米疲弱嘅防線，博「大」係最佳選擇。

直播表

周五4:45pm 澳職 布里斯班獅吼 Vs 中岸水手

無綫myTV Super

周六1:30am 德乙 比勒費爾德 Vs 羅斯托克

on.cc東網

周六3:45am 意甲 AC米蘭 Vs 拖連奴

Now 638

周六4:00am 西甲 卡迪斯 Vs 基羅納

Now 632