華度卡奴獲外咭出戰印第安賽　麥恩萊有睇法

在2021年美網一戰成名的英國「一姐」華度卡奴，將獲得下月上演的1000級賽事印第安韋爾斯網賽外咭資格；名宿麥恩萊勉勵這位後輩:「妳的大滿貫冠軍不是憑幸運贏來的。」

20歲的華度加奴世界排名已滑落到80位，未能憑排名直接躋身正賽資格，而作為大師賽級別之一的印第安韋爾斯賽賽會公布給一張外咭予這位2021年美網冠軍；而其同胞兼英國「一哥」諾迪及擁3個大滿貫的傳奇球星梅萊都會參加。

華度加奴去年在這個賽事於次圈出局，自美網奪標後因傷患及不同原因下狀態低迷，表現令人失望。最近曾有「壞孩子」之稱的美國名宿麥恩萊仍期望這位美少女可以再有好表現:「她積極地轉變了很多，但仍然有很多傷患，我希望她可以盡快回升狀態，重返她美網時的水平。」他更寄語華度加奴:「網球是一個比賽，你要去找方法維持，我祝福華度加奴，創造更多紀錄，妳不是靠幸運而贏大滿貫，我相信她可以復勇再挑戰。」

至於根據印第安韋爾斯網賽的報名名單顯示，沒有接種新冠疫苗的世界「一哥」祖高域及西班牙球星拿度都榜上有名，然而由於美國於5月才正式放寬入境限制，所以現階段的措施，祖高域應該還未能附合資格入境；至於拿度雖然是三屆印第安盟主，但上月他在澳網提早出局，其後診斷臀部肌肉拉傷需要休戰6至8周，相信這兩位網壇天王都應該不會在此賽亮相。