Wings for Life全球路跑10周年　5.7舉行

全球獨一無二、沒有終點的公益路跑賽 Wings for Life World Run 將於5月7日舉行。為慶祝賽事踏入十周年，特設「1+1」早鳥報名優惠。更可以免費帶多一位朋友一同參與賽事。賽事報名費將全數撥捐Wings for Life脊髓損傷研究基金會，協助找尋治癒脊髓損傷的方法。

這個跑步賽自2014年起舉辦，獲得來自全球195個國家、地區超100萬的跑手參與，並為 Wings for Life脊髓損傷研究基金會籌得3830萬歐元。今年被喻為旗艦跑的實體賽事將分別在奧地利維也納、克羅地亞、德國慕尼黑、波蘭波兹南、斯洛文尼亞盧布爾雅那及瑞士Zug舉行。未能前往這6個國家參賽的朋友亦可透過手機APP參賽，無論你身處何地，都可以與世界各地的健兒在同一時間起步，一同為不能跑的人而跑！

香港APP Run報名費用只需港幣$109（美金14元），並會全數撥捐Wings for Life 脊髓損傷研究基金會，協助找尋治癒脊髓損傷的方法。香港站的路線將會容後在賽事網頁上公佈，跑手亦可以選擇自定路線，只要準時於香港時間晚上7點開啟活動手機APP便可以與全球選手同步起跑。

一如以往，參加者在比賽開始前啟動手機APP，並開啟GPS系統，APP內的模擬終結者號(Catcher Car)便會在開賽後30分鐘起步，並以時速14公里開始追趕跑手，之後每30分鐘加速1公里。開賽3小時後，這架代表移動終點線的車輛將會每30分鐘加速4公里。估計 Catcher Car 應該可在開賽大約4小時以後，即65至70公里時追過最後一位跑手，即是賽事的冠軍。

去年比賽獲得來自全球192個國家及地區、合共161,892名跑手參賽。日本的Jo Fukuda以64.43公里，贏得男子全球總冠軍，俄羅斯的Nina Zarina則以56公里，獲得女子全球總冠軍。香港APP RUN 方面，長跑好手魏賡以52.13公里贏得總冠軍，他的成績更在全球排名34。