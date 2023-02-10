精英跑手雲集香港馬拉松　魏賡：今屆會好刺激！

「渣打香港馬拉松2023」將於本周日（12日）舉行，今屆賽事成為香港放寬防疫措施後首個大賽，賽會邀請13名海外精英跑手，其中6名「金標」跑手周五（9日）亮相記者會，即將出戰全馬賽事的香港長跑好手魏賡對於海外跑手重臨香港表示歡迎，他坦言今屆賽事競爭激烈，期待與一眾好手跑出佳績。

「渣打香港馬拉松」為世界田徑聯會(WA)認可的金級道路賽，今屆賽事有近500名海外跑手參賽，當中共有2男4女共6名「金標」跑手參加，包括：2019年男子組全馬冠軍、來自肯雅的杜維（Julius Kipkorir Tuwei）及一月在多哈馬拉松跑出2小時23分21秒的埃塞俄比亞女跑手占美馬（Fantu Eticha Jimma）等人。

至於本地焦點跑手則有香港全馬紀錄保持者紀嘉文、香港半馬紀錄保持者黃尹雋、2018年香港馬拉松本地冠軍得主魏賡、香港3000米障礙賽紀錄保持者周漢聶、2015至16年香港馬拉松本地冠軍徐志堅等，而上屆女子冠軍姚潔貞因近月懷孕，今屆未有報名出賽。

香港近日天氣潮濕，相對濕度達百分之80以上，上屆贏得全馬全場第3名的魏賡坦言對備戰有影響，「原本有定下目標時間，現在會作出調整，所以都是平常心應付。當然我想拿第一名，但之前都已贏過，今次比較想享受比賽。」他形容海外跑手回歸，將令賽事變得更「刺激」：「今年有很多人參賽，更加興奮好玩，好期待和海外跑手較量，和自己的學生跑亦有一份動力。」

上屆冠軍黃啟樂今屆將轉戰半馬賽事，他解釋：「由於我希望在3月的東京馬拉松挑戰香港紀錄，所以今次參加香港馬拉松半馬賽，將視作調整賽。自己都好期待今屆全馬賽事，好多本地精英如紀嘉文都會參加。」他提醒跑手，由於近日濕度較高，比賽當日要注意補水，賽前亦要補充電解質：「量力而為才能長跑長有！」