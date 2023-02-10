港超聯　又嚟地區打吡！和富大埔硬撼冠忠南區

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（11日）展開第11輪競逐，先開波有和富大埔坐鎮大埔運動場，與冠忠南區合演「地區打吡」。為打破今季聯賽主場全敗魔咒，「綠戰士」今場必定精英盡出，為搶分戰意毋庸置疑；至於南區則希望保持連勝走勢，繼續向前列位置發起衝擊。（港台電視32及on.cc東網周六下午3時直播）

和富大埔首循環在主力加比爾缺陣的情況下，作客曾以1比3不敵冠忠南區，今次返到主場作賽，當然希望一雪前恥，主教練李恆滙表示：「我相信呢場有加比爾坐鎮後防，大埔整體實力會比首循環交手嘅時候較好。」「滙Sir」承認大埔主場草地質素欠佳，對「用波」有一定影響，相信雙方都會踢得相對簡單直接。至於李家豪就要繼續坐波監，是役無緣披甲。

大埔上場以1比2僅負東方，今季3次於聯賽主場出擊都落敗而回，主力左閘翁煦濤認為球隊除了「欠運」之外，表現亦有待改善。「翁仔」指出球隊有必要在開局就保持高度集中：「我哋好多失波喺上半場早段出現，所以最緊要集中精神，我哋係有機會喺南區身上攞分。」

力爭聯賽3連勝的南區，上輪以3比1輕取香港U23，正選門將伍瑋謙於該仗因傷退下火線，主教練鄭兆聰（Ricky）就派「定心丸」，透露此子沒有大礙，今場可以候命。Ricky指出大埔幾位外援質素頗高，需要加以提防：「見到大埔前鋒保連奴近期狀態幾好入好多波，我哋都要諗點樣去針對性防守。」冬窗加盟的慕沙，至今仍未開齋，但Ricky指出這位新兵心態正面，對其狀態並不擔心。

南區主力杜度早前證實要因傷長唞，另一主力中堅川瀨浩太（Kota），就表示已準備擔起更大責任：「杜度係我嘅好拍檔，佢喺場上好肯去幫我，依家輪到我去幫番其他隊友。」這位日本中堅和大埔後衞加比爾都屬「頂得之人」，但Kota表示只要堅持一貫踢法，無需畏懼任何對手。

【兩隊預計正陣容】

和富大埔

門將：63李瀚灝

後衞：6羅振庭 33加比爾 2佐敦查維斯 31翁煦濤

中場：9鍾偉強 17陳曉鋒 4馮冠鳴 10雷仙奴

前鋒：20保連奴 99鄭子森

冠忠南區

門將：25伍瑋謙

後衞：16翟廷峯 4川瀨浩太 44劉學銘 26陳凱柏

中場：11佐佐木周 6基斯 24鞠盈智

前鋒：19簡嘉亨 17慕沙 7史提芬彭利拿