港超聯　理文易帥後第一擊迎戰港會　

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（11日）尾場賽事，理文回師將軍澳運動場迎戰港會。力爭重奪榜首位置的理文，易帥後首次主場出擊，肯定希望及時反彈；至於上場搶回1分的港會，有多位主力缺陣，今場能否抵禦「黃黑軍團」狂轟濫炸，值得留意。（on.cc東網周六下午6時直播）

理文上輪以1球不敵標準流浪之後，宣布與陳曉明分手，由曾昭達接過帥印，這位暫代主教練認為與球員的相處方式，不會因為職銜上改變而有太大變化。首回合「黃黑軍團」作客以2比1險勝港會，「達Sir」認為今次地頭出擊，理文會更有把握取得佳績：「我哋對自己主場比較熟悉，球場大細同質素都有保證，喺地頭對港會我哋係比較有信心。」對於新加盟中堅施沙會否登場，「達Sir」認為仍視乎這位塞拉利昂國腳的狀態。

上場失利之後，理文在爭冠形勢上處於被動，要重返榜首，餘下8場聯賽不容有失，中場顏樂楓就表示球隊爭勝的心態不會改變，並呼籲球隊要盡快忘記上場失利：「希望大家唔受到上場輸波影響，我已經唔會去諗之前發生嘅事，只會專注打好餘下呢8場『決賽』。」

港會上場以1比1逼和晉峰，不過就有菲杜化兩黃一紅被逐，杜國樑及泰亞高亦累積5面黃牌，悉數在今場停賽，主教練東尼咸美頓（Tony）指球隊會面對極大困難，尤其菲杜化及杜國樑為常規中堅組合，兩人缺陣影響頗大，但Tony表示全隊必定盡力戰鬥：「球隊今場有幾位球員冇辦法出戰，但我哋唔會以此為藉口，希望盡力令球迷睇到場有娛樂性嘅比賽。」

16歲小將周子謙（Tim）今場有機會擔正鎮守後防，他謂有心理準備要擔任中堅，有信心能夠打出水準：「之前聯賽對東方，同杜國樑拍檔打中堅，都無太多犯錯，所以有信心可以勝任踢依個位。」此外，Tim預計理文更換主教練後，表現會有所提升，務必小心防範：「通常球隊換咗主教練之會唔同咗，例如英超列斯聯一轉咗領隊，即刻可以同曼聯打和，所以我哋要小心應付理文。」

【預計兩隊正陣容】

理文

門將：28陳嘉豪

後衞：3徐宏傑 5余煒廉 14荷西安祖 4立花稜也

中場：33迪高 11鄭兆均 16顏樂楓

前鋒：8艾華頓 22加維蘭 91基華尼頓

港會

門將：1.費查

後衞：31.余毅行 18.積施利 12.周子謙 20.蕭嘉明

中場：10.安高沙 8.喜比特 16.溫俊 19.李小恆

前鋒： 25.基奧 30.福保羅