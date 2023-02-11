世界足球先生最後3強　美斯單挑法國孖寶

國際足協(FIFA)公布2021/22年度世界足球先生最後3強候選名單，包括阿根廷球王美斯，以及2位法國射手賓施馬、基利安麥巴比，其中美斯率領阿根廷奪得今屆世界盃冠軍，好大機會繼2019年後再奪世界足球先生殊榮。

過去2屆世界足球先生都由羅拔利雲度夫斯基奪得，但呢位波蘭前鋒今屆3甲不入，賓施馬及基利安麥巴比首次進入最後3強。

皇馬前鋒賓施馬上季各項球會賽事上陣46場入44球，協助「銀河艦隊」奪得西甲及歐聯冠軍，佢亦成為呢兩項賽事神射手，並奪得2022年金球獎。美中不足係賓施馬因傷無緣為法國出戰今屆世界盃，更同主帥迪甘斯鬧翻，宣布結束國際賽生涯。

至於基利安麥巴比協助法國打入今屆世界盃決賽，並以8個入球成為神射手，包括決賽上演帽子戲法，幫法國打和阿根廷3比3，但法國最後互射12碼不敵阿根廷，麥巴比表現仍然備受讚賞，被譽為新世代球王。

麥巴比嘅巴黎聖日耳門隊友美斯一向係世界足球先生3甲常客，雖然呢位35歲老將上季大部份時間表現一般，但喺今屆世界盃射入7球，僅次於麥巴比，最緊要係幫阿根廷相隔36年再嘗世界盃冠軍滋味，完成球王最後加冕，在情在理都應該會當選埋世界足球先生。

世界足球小姐最後3強分別係英格蘭前鋒美迪、西班牙中場佩迪拉絲、美國名將雅歷絲摩根。最終鹿死誰手，結果將於2月27日揭曉。