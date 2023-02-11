車仔未Run順　入球細扑錘

周六(11日)晚英超早場「倫敦打吡」，韋斯咸主場迎戰車路士。韋斯咸近期表現穩定，防守能力好番好多，「黃金戰車」左堆右砌都仲未砌靚部車，攻力欠奉問題仍有待改善，加上球隊近9場聯賽8次開2球或以下，今場向2.5球入球細埋手。(Now 621及611周六晚8時30分直播)

車路士上場主場鬥富咸，兩名新兵安素費南迪斯同梅迪歷都正選上陣，但係火花欠奉。夏維斯喺前面踢落硬係格格不入，今場雖然有祖奧菲歷斯停賽3場後復出，但領隊樸達似乎仍未搵到最佳進攻套路，究竟新陣容點樣擺先係最好，都仲要睇多兩場。

不過可幸嘅係，車路士嘅失球數字已經大大減少，雖然對富咸同利物浦都入唔到波，但連同對上一場聯賽鬥水晶宮，「車仔」保持3場不失，算係攞番少少安慰。事實上，佢哋近9場聯賽8次開2球或以下，預料今場踢法都係穩中求勝。

韋斯咸防守有改善

韋斯咸今季出人意表地大冧檔，現時排17位，不過近期表現好番好多，上場聯賽作客「新土豪」紐卡素，都能夠逼和1比1，近5戰取得3勝1和1負。呢5場「錘仔幫」只失過兩球，更有3場能夠保持不失，防守轉趨穩健，今次主場鬥另一支億萬大軍，相信都係穩守突擊為主，入球細值得跟進。

直播表

周六2:00pm 澳職 西部聯 Vs 阿德萊德聯

無綫myTV Super

周六4:45pm 澳職 西悉尼流浪者 Vs FC悉尼

無綫數碼頻道85

周六7:30pm 澳職 珀斯光輝 Vs 墨爾本城

無綫myTV Super

周六8:00pm 德乙 漢諾威 Vs 柏達邦

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周六8:30pm 英超 韋斯咸 Vs 車路士

Now 621、611

周六10:00pm 意甲 安玻里 Vs 史柏斯亞

Now 638

周六11:00pm 英超 阿仙奴 Vs 賓福特

Now 621

周六11:00pm 英超 水晶宮 Vs 白禮頓

Now 623

周六11:00pm 英超 富咸 Vs 諾定咸森林

Now 624

周六11:00pm 英超 李斯特城 Vs 熱刺

Now 622

周六11:00pm 英超 修咸頓 Vs 狼隊

Now 625

周六11:15pm 西甲 艾美利亞 Vs 貝迪斯

Now 632

周六11:30pm 世冠盃 艾阿里 Vs 法林明高

Now 671

周日凌晨零時 法甲 摩納哥 Vs 巴黎聖日耳門

Now 639

周日1:00am 意甲 萊切 Vs 羅馬

Now 638

周日1:30am 英超 般尼茅夫 Vs 紐卡素

Now 621

周日1:30am 西甲 西維爾 Vs 馬略卡

Now 632

周日3:00am 世冠盃 皇家馬德里 Vs 希拉爾

Now 671

周日3:45am 意甲 拉素 Vs 阿特蘭大

Now 638

周日4:00am 西甲 華倫西亞 Vs 畢爾包

Now 632